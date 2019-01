Deel dit artikel:













Drie vuurwerkslachtoffers in Wilhelmina Ziekenhuis Assen, rustige nacht in Isala Tijdens de jaarwisseling zijn drie vuurwerkslachtoffers opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Afgelopen nacht zijn in het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA) in Assen drie vuurwerkslachtoffers opgenomen.

Daarnaast werd een persoon opgenomen met een alcoholvergiftiging. Een woordvoerder van het ziekenhuis kan niet niets zeggen over de ernst van de verwondingen.



Tijdens de vorige jaarwisseling werd er niemand in het WZA opgenomen met verwondingen door vuurwerk. Wel kwamen er destijds meerdere mensen binnen die te veel hadden gedronken.



Geen slachtoffers in Meppel

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel beleefde een oudejaarsnacht zoals ze ieder jaar graag zouden willen. Er kwam geen enkel slachtoffer binnen vanwege vuurwerk.