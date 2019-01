Deel dit artikel:













Weinig vuurwerkslachtoffers in Drentse ziekenhuizen Tijdens de jaarwisseling zijn drie vuurwerkslachtoffers opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

De artsen op de spoedeisende hulp in de verschillende Drentse ziekenhuizen hebben een relatief rustige nacht achter de rug.

In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen werden drie vuurwerkslachtoffers opgenomen. Een woordvoerder van het ziekenhuis kan niet niets zeggen over de ernst van de verwondingen. Daarnaast kwam er iemand binnen met een alcoholvergiftiging



Ook in het Scheper Ziekenhuis in Emmen kwamen drie mensen met vuurwerkletsel binnen en in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen een. Allen konden na behandeling naar huis.



Geen slachtoffers in Meppel

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel beleefde een oudejaarsnacht zoals ze ieder jaar graag zouden willen. Er kwam geen enkel slachtoffer binnen vanwege vuurwerk.