Relatief rustige jaarwisseling voor de brandweer in Drenthe De brandweer moest zo'n 130 keer uitrukken, voornamelijk voor kleine buitenbrandjes (foto: Persbureau Meter)

De brandweer in Drenthe heeft afgelopen nacht zo'n 130 keer moeten uitrukken. Daarmee spreekt de Veiligheidsregio Drenthe van een relatief rustige oudejaarsnacht.

Wel was er een incident in Klazienaveen. Omstanders van een brand reageerden agressief op de hulpverleningsdiensten. De politie doet hier onderzoek naar.



"We hebben een vrij rustige nacht gehad", kijkt een woordvoerder terug. "In de meeste gevallen ging het om kleine buitenbrandjes. Daarnaast waren er enkele iets grotere branden, maar ook dit viel relatief mee."