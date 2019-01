Deel dit artikel:













Vijf aanhoudingen in Drenthe, ME grijpt in in Geesbrug In Geesbrug voerde de Mobiele Eenheid enkele charges uit (archieffoto: ANP/Robin Utrecht)

De politie in Drenthe heeft tijdens de jaarwisseling vijf mensen aangehouden. In Geesbrug werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet, nadat er een dreigende situatie rond een groot vreugdevuur ontstond.

De politie wachtte op de brandweer, die het vuur wilde blussen, toen een groep van ongeveer vijftig jongeren vervelend werd. Er werden vernielingen gepleegd en de weg werd geblokkeerd met betonnen bloembakken.



ME voert charges uit

Om de brandweer veilig te kunnen laten werken moest de straat vrij worden gemaakt. De ME voerde drie keer een charge uit, waarna de brandweer veilig kon werken en de brand kon blussen. Tijdens de inzet werd de politie bekogeld met bierflessen en vuurwerk. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie houdt er rekening dat dit mogelijk op een later moment nog wel gebeurt.



In Emmen is een 22-jarige man uit deze plaats aangehouden bij een horecagelegenheid in de Dalipassage. De verdachte sloeg op een 44-jarige beveiliger in toen hem de toegang werd geweigerd. Dat gebeurde omdat de club uitverkocht was en er geen bezoekers meer konden worden toegelaten. De man werd door meerdere beveiligers aangehouden en overgedragen aan de politie.



Een 26-jarige Emmenaar raakte oudejaarsavond ernstig gewond bij een eenzijdig ongeval op de Waldwei in Drachten. Door nog onbekende oorzaak botste hij met zijn auto tegen een boom. Hij is naar het UMC Groningen gebracht.



Hoofdletsel voor Hoogevener

In Groningen raakte een 31-jarige man uit Hoogeveen ernstig gewond tijdens een ruzie. Op de Grote Markt kreeg hij onenigheid met een 31-jarige man uit Groningen waarbij over en weer klappen vielen. Toen het slachtoffer op de grond viel zou hij in zijn gezicht zijn geschopt door de verdachte. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het UMCG gebracht.