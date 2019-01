Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ME actief in Geesbrug: 'Op een gegeven moment is de maat vol' Burgemeester Bert Bouwmeester had liever niet de ME ingezet (archieffoto ANP Robin Utrecht)

Burgemeester Bert Bouwmeester zag niet aankomen dat hij oudejaarsnacht de ME zou moeten inzetten in Geesbrug. "Maar de situatie escaleerde."

Tijdens de vorige jaarwisseling was er ook al een incident rond een vreugdevuur in het dorp. "Naar aanleiding daarvan hebben voorafgaand aan oud en nieuw al contact gezocht met enkele mensen die daar destijds bij betrokken waren. ik had de hoop dat het niet opnieuw uit de hand zou lopen."



Vreugdevuur

Een groep van zo'n vijftig jongeren had een vreugdevuur gebouwd in de Berkenlaan. Toen agenten kwamen om de brandweer rustig het vuur te laten blussen, werden zij belaagd met vuurwerk en flessen. Daarnaast gooiden de jongeren van alles op het vuur, trokken ze lantaarnpalen uit de grond en blokkeerden de weg met betonnen bloempotten.



Groep wilde niet luisteren

"We wilden eigenlijk de ME niet inzetten. Ik ben zelf niet ter plekke gegaan, omdat ik deze jongeren niet kende. Uiteindelijk heeft de brandweer nog met ze gesproken, maar ze wilden niet vertrekken", vertelt Bouwmeester. "Op een gegeven moment is de maat vol. Daarop heeft de ME de kruising schoongeveegd."



Er zijn geen verdachten aangehouden, maar volgens Bouwmeester zou dat nog kunnen gebeuren. "Dit was een vervelende situatie die we grondig gaan evalueren, zodat dit volgend jaar niet opnieuw gebeurt."



Verder kijkt Bouwmeester op een rustige jaarwisseling in zijn gemeente terug, op een brand in een voormalig schoolgebouw na. "Die hoort ook niet in brand te vliegen. Maar dit was verder het meest opzienbare in mijn gemeente."