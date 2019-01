Deel dit artikel:













'Ik heb vuurtornado's gezien, echt heftig' De brandstapel was 35 meter hoog (foto: Arwen Slaman) Door de wind vanaf zee ontstond een vonkenregen (foto: Arwen Slaman) De as op de grond herinnert aan de vonkenregen die over Scheveningen trok(foto: Arwen Slaman)

"Het was echt heftig." Arwen Slaman uit Roden, die sinds een jaar in Scheveningen woont, is nog diep onder de indruk van de vonkenregen vannacht tijdens het vreugdevuur op het strand.

De 35 meter hoge stapel pallets brandde in het begin prima, totdat er een wind van zee op stak. Slaman: "Ik was erbij, samen met een vriendin. Die vonkenregen waaide zo de winkelstraat in."



"Door de harde wind stond een kant van de stapel helemaal in brand. Pallets vielen naar beneden en delen van de stapel stortten in", herinnert de Drentse zich. "We hadden echt zoiets van: 'Als dit maar goed gaat'. Je ziet de vonken de duinen in waaien en toen kwamen er ook politiebusjes die delen van het strand ontruimden. Na een tijdje zijn we weggegaan."



"Op de fiets naar huis zagen we tal van brandweerwagens. Die brandweerlieden zagen er gestrest uit", vervolgt Slaman. "Ik heb vuurtornado's gezien, het was heftig. Thuis is gelukkig alles goed gegaan."



Dat gold niet voor alles wat ze vanochtend tegenkwam. "Het was een ravage. Duinen die waren weggebrand, een friettent waarvan het dak er niet meer was. Je ziet nu een hoop zwartgeblakerd materiaal. Je ziet precies waar de wind heeft gewaaid."



Slaman was niet de enige Drent in Den Haag. Ook Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma was in de stad en zag een oranje gloed aan de horizon.