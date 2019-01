Deel dit artikel:













Brand bij tandartspraktijk in Assen geblust [update] Brand bij Dental Clinics in Assen (foto: Van Oost Media)

Bij tandartspraktijk Dental Clinics aan de Brink in Assen is brand geweest. Het vuur woedde aan de achterkant van het pand.

De brand ontstond in een container en sloeg over naar het gebouw. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust.



Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.