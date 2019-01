Mobiele Eenheid in Geesbrug: 'Ik vreesde voor mijn woning'

Pas om half vijf vanochtend ging Hans de Boef uit Geesbrug slapen. Tot die tijd vreesde hij dat zijn woning zou worden vernield of in vlammen op zou gaan. "De sfeer sloeg om. Je hoorde in de stemmen en het stemgeluid dat de baldadigheid toesloeg", aldus De Boef.

De Boef heeft een hoekwoning met daaraan vast de oude buurtwinkel, die al een tijdje is gesloten. Hij woont precies op de splitsing van de Berkenlaan en de Meidoornlaan waar veel jongeren in Geesbrug zich met oud en nieuw verzamelen. Ook dit jaar. "In het begin was het gewoon een vreugdevuur en dat was ook leuk, maar daarna sloeg de sfeer om", aldus De Boef. "We hebben echt wel gevreesd dat het pand vernield zou worden door vernieling of door brand."De ME in greep in bij het vreugdevuur omdat de brandweer niet bij het vuur kon komen. Omstanders hadden betonblokken op de weg gezet. Volgens de politie en burgemeester Bouwmeester waren de jongeren niet meer op andere ideeën te brengen en moest de ME wel worden ingezet."De ME heeft eerst rustig aan gedaan, maar daarna werden ze bekogeld met vuurwerk en flesjes bier en zo. Toen is er ook versterking gevraagd want dat was gewoon niet meer te doen. Toen kwamen ze dus met een tweede team aan en toen gingen ze er dus op los en toen hebben ze ze wat verdreven", zegt De Boef.Andere inwoners van Geesbrug noemen het optreden van de politie en ME overdreven. "De ME ging het hele dorp door. Ook onschuldige mensen, bijvoorbeeld mijn buurmeisje werden geslagen toen ze bij een vuurtje stond een paar straten verder op", aldus een omwonende, die verder niet voor de camera wil reageren.