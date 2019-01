Deel dit artikel:













Nieuwjaarsduik Coevorden: 'Een goed, maar koud begin van 2019' Klaar voor de Coevorder Nieuwjaarsduik (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Deelnemers maken zich op voor de Coevorder Nieuwjaarsduik (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Klaar voor de duik? (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Het is acht graden buiten en het miezert. Maar bij de Klinkenvlierse plas in Coevorden maken de mensen zich op voor de traditionele nieuwjaarsduik.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Rond half twee vanmiddag verzamelden steeds meer mensen zich op het terrein. Hoeveel aanmeldingen er precies zijn is onduidelijk, maar Roy Venema van de organisatie schat dat er zo'n 130 tot 150 deelnemers waren.



Goed doel

Ook dit jaar is de traditionele nieuwjaarsduik, oftewel Ganzenduik, gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar aan jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. "Hoe we dat geld precies gaan besteden, moeten we nog beslissen", vertelt Venema. "Misschien zorgen we dat die jongeren een dagje weg kunnen of organiseren we iets anders leuks."



Er wordt geen inschrijfgeld betaald, maar sponsoren dragen hun steentje bij. "Al wekenlang is de organisatie bezig met sponsoren benaderen", vertelt Venema. "Deze sponsoren mogen tijdens het evenement een spandoek ophangen. Er is nu zo'n vijfduizend euro opgehaald." Ook tijdens het evenement is nog veel gedoneerd. "De pot zat goed vol, maar we hebben nog niet precies geteld hoeveel er is ingezameld", vertelt Venema na afloop van het evenement.



Aftelmoment

Als het bijna 14:00 uur is, lijnen de deelnemers zich op. De laatste rek- en strekoefeningen worden gedaan en dan is het moment daar. "Drie... Twee... Eén..." Het startschot gaat. Iedereen rent zo snel mogelijk naar het water. Een enkeling gaat alleen met de voeten het water in, maar de meeste mensen gaan met het hele lichaam het water in.



Bibberend komen de deelnemers weer uit het water. "De wind maakt het heel erg koud", vertelt Arjan. "Maar het was echt super. Een goed begin van het nieuwe jaar, maar ook een erg koud begin!"