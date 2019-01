De nieuwjaarsduik in De Wijk (foto: Kim Stellingwerf)

Honderden Drenten zijn vanmiddag op verschillende plaatsen met een verfrissende duik aan het nieuwe jaar begonnen.

In Assen trok de nieuwjaarsduik bij de Baggelhuizerplas ruim honderdvijftig deelnemers. RTV Drenthe-fotografe Kim Stellingwerf ging kijken in Hollandscheveld en De Wijk, waar ook tientallen bikkels een duik in het koude water namen.