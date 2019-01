Postcodeloterij deelt alweer een miljoen uit in Assen

De Postcodeloterij heeft aan het eind van de middag een miljoen euro uitgedeeld aan bewoners van de Oldengaardestraat in Assen. Het gaat om de postcode 9402 PH.

In ieder geval drie mensen hebben elk twee en een halve ton gewonnen. Zij kregen live in de uitzending een cheque van Gaston Starreveld.Vorig jaar viel er ook al een miljoen in Assen. Toen verdeelden vijf bewoners van de Molenstraat het geld.