Janneke Ensing: Peloton rijdt hartstikke dom Janneke Ensing (foto: Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Irene Schouten heeft vanmiddag in Groningen haar vierde Nederlandse marathontitel op kunstijs gewonnen. Daarmee treedt ze in de voetsporen van Atje Keulen-Deelstra.

In de sprint hield ze met gemak Bianca Bakker en Manon Kamminga achter zich.



De vrouwen reden een wedstrijd over honderd rondes in plaats van de gebruikelijke tachtig. Maar er gebeurde weinig.



'Hartstikke dom'

Dit tot grote teleurstelling van Janneke Ensing uit Gieten. De wielrenster stond dit seizoen maar twaalf keer op het ijs, maar schudde de honderd rondes vrij makkelijk uit haar mouw. "De rest rijdt hartstikke dom. Irene Schouten is samen met haar ploeg heel sterk. Dan moet je gaan samenwerken met andere ploegen. Als er dan een kopgroep wegrijdt waar A-ware, de ploeg van Schouten, niet bijzit. Dan moet je niet het gat dicht gaan rijden. Laat ze dat lekker zelf opknappen", zegt Ensing na afloop.



Zelf richt ze zich op het wielrennen en moet ze zich komende week in Berlijn melden voor de teampresentatie van haar nieuwe wielerploeg Sunweb. Ze heeft op het ijs niet de scherpte voor een goede sprint en finishte vandaag zelf als negentiende.



Imke Vormeer achtste

Imke Vormeer uit Meppel was vandaag de beste Drentse. Zij finishte als achtste. Halverwege koers maakte ze deel uit van een kopgroep van zes vrouwen. Zij bleven tien rondes uit de greep van het peloton. Maar de wedstrijd eindige uiteindelijk in een sprint.