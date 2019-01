Deel dit artikel:













PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro valt in Glimmen De PostcodeKanjer valt in Glimmen (foto: ANP/Siese Veenstra)

De PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro valt dit jaar in het Groningse Glimmen. De inwoners die meespelen met postcode 9756 maken kans op de hoogste geldprijs die ons land kent.

Deelnemers uit het winnende postcodegebied (vier cijfers en twee letters) verdelen in totaal 26,95 miljoen euro. Deelnemers uit de winnende wijkcode (de eerste vier posities van de postcode) verdelen met elkaar de andere 26,95 miljoen euro.



Rond 19.00 uur wordt in RTL Boulevard bekendgemaakt op welke volledige postcode de grootste prijzen vallen. Wie deze deelnemers zijn, zal vanavond in de Postcode Loterij Miljoenenjacht te zien zijn