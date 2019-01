Ingmar Berga: Stroetinga moet je nooit afschrijven

Deel dit artikel:













Ingmar Berga

MARATHONSCHAATSEN - Arjan Stroetinga heeft in Groningen zijn zevende Nederlandse titel op kunstijs veroverd. De 37-jarige Fries won na 150 rondes de massasprint. Hij was vóór de wedstrijd al recordhouder met zes nationale titels.

Geschreven door Karin Mulder

In de laatste bocht ging één van z'n voornaamste concurrenten: Gary Hekman onderuit. Sjoerd den Hertog pakte het zilver en het brons ging naar Crispijn Ariëns.



Den Hertog en Ariëns zijn ploeggenoten van Ingmar Berga die zelf als zevende finishte. De Hoogevener stapte na afloop redelijk tevreden van het ijs.



"We rijden als ploeg natuurlijk altijd voor de overwinning. We reden een hele goede wedstrijd en zelf had ik ook eindelijk weer de benen waar ik op hoopte. Mijn ploeggenoot Sjoerd den Hertog gaat de sprint aan en maakt geen fouten. Als Stroetinga dan beter is, dan is dat zo. Hoewel het wel balen blijft", zegt Berga na afloop.



'Stroetinga échte NK-rijder'

Jarenlang was de 32-jarige Hoogevener ploeggenoot van winnaar Arjan Stroetinga en kijkt niet op van zijn zevende titel. "Stroetinga heeft niet voor niks 75 overwinningen achter z'n naam staan. Hij heeft zelfs al een wedstrijd weggegeven dit jaar. Ik zei vooraf al: schrijf Stroetinga nooit af. Je weet van tevoren al dat is een échte NK-rijder en vandaag had hij weer wat extra."



Draak van een wedstrijd

Voor het publiek was het een draak van een wedstrijd. Alle ontsnappingen werden teruggereden en de wedstrijd eindigde in een massasprint. "AB-Vakwerk reed een prima koers. Zij hielden de snelheid erin en reden gaten dicht. Daarnaast is het niveau in het peloton gewoon hoog. Er wordt elkaar weinig gegund. Zelfs ploeggenoten gunnen elkaar het onderling niet altijd, en dus laat niemand gaten vallen", besluit de tweevoudig Nederlands Kampioen op kunstijs.