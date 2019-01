Noordenveld boekt landelijk sterkste afname van de bevolking

Nergens in Nederland is het aantal inwoners relatief gezien zoveel afgenomen als in de gemeente Noordenveld. Per duizend inwoners waren dat er afgelopen jaar 33,4 minder dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname in Noordenveld komt vooral door het sluiten van het asielzoekerscentrum in Veenhuizen, mei afgelopen jaar.Als je naar Drenthe kijkt , zie je wisselende cijfers. Zo nam het aantal inwoners af in de gemeenten Emmen (-0,2), Hoogeveen (-0,2) en Aa en Hunze (-0,4) af. In de andere Drentse gemeenten nam het aantal inwoners juist toe. Grootste groeier was Westerveld. Daar kwamen er per duizend inwoners afgelopen jaar 9,5 bij.Het is niet zo dat het aantal inwoners op de meeste plekken in Drenthe stijgt omdat er zoveel baby's zijn geboren. De bevolkingsgroei komt vooral door de instroom van mensen uit andere gemeenten.Want als je alleen kijkt naar de zogeheten natuurlijke aanwas, dan zie je in Drenthe een heel ander beeld. Drenthe is namelijk de enige provincie in Nederland waar afgelopen jaar meer mensen overleden dan dat er baby's werden geboren. Op basis van deze cijfers kromp de bevolking in Aa en Hunze het meest (-4,3).