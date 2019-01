Deel dit artikel:













Kruidenier dag dicht wegens nieuw btw-tarief

Kruidenierszaak Opoe's Erfenis in Ruinerwold is vandaag dicht omdat eigenaar Henk Smid nieuwe prijskaartjes op zijn producten moet plakken, nu het klein btw-tarief is opgeschroefd van 6 naar 9 procent.

Smid is de hele dag in touw met het aanpassen van de website en de prijzen. "Dat pakt soms onhandig uit. 2,95 euro is bijvoorbeeld een tactische prijs. Ik weet zo niet uit mijn hoofd wat de nieuwe wordt, maar dat komt dan net boven de 3 euro uit", zegt Smid.



Gisteren had de eigenaar geen tijd om met de prijzen in de weer te zijn. "Toen was het nieuwjaarsdag en ging ik bij familie langs. Het moet dus vandaag. Het is niet anders", zegt hij. "Maar morgen is de zaak gewoon weer open. Met nieuwe prijzen."