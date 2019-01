Stelling: ​Consumentenvuurwerk moet nu echt verboden worden

Nu de jaarwisseling is geweest wordt er altijd flink geëvalueerd. Hoe kijken bijvoorbeeld de hulpverleners en gemeenten terug op Oud en Nieuw?

Ondanks dat hulpverleners op een paar plekken bekogeld werden met vuurwerk en dat er in de Drentse ziekenhuizen in totaal zes vuurwerkslachtoffers binnenkwamen, spreekt men hier van een relatief rustige jaarwisseling.Toch laait ook altijd weer de discussie op: moet consumentenvuurwerk nu verboden worden, of niet? Politiekorpschef Henk van Essen zei gisteren dat geweld tegen agenten dit jaar is verdubbeld. Volgens hem is er ook een toename van onveilig gedrag met vuurwerk.Het aantal vuurwerkgerelateerde incidenten steeg, in vergelijking met vorig jaar, met 12 procent. Als het aan hem ligt, moet het nieuwjaarsfeest opnieuw tegen het licht worden gehouden.Wat vind jij? Is het nu echt tijd om consumentenvuurwerk te verbieden? Of vind jij dat betuttelend, en wil je ook de komende jaren gewoon lekker knallen? Laat het ons weten!Vorig jaar stelden we deze vraag ook. Toen vond een meerderheid van 56 procent dat vuurwerk niet verboden moest worden. Zo'n 44 procent gaf aan een vuurwerkverbod wel te zien zitten. Hoe is dat dit jaar?