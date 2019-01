Uur van de waarheid nadert voor de kerstboom

Deur open, kerstboom naar buiten, deur dicht. "Voor sommige mensen is het echt: eruit met dat ding!" vertelt de kerstboomverkoper. Maar er zijn ook mensen die moeilijker afscheid kunnen nemen van hun boompje. Het moment van de waarheid komt voor velen deze week.

De traditie zegt dat een kerstboom mag blijven staan tot Driekoningen op 6 januari. Maar mensen die de uitvallende naalden eerder zat zijn, zetten hem soms voor de jaarwisseling al buiten. Zo'n boom brandt lekker in een vuurton bij het carbid schieten, bijvoorbeeld.Toch kiest een meerderheid ervoor om met de boom het nieuwe jaar in te gaan. Maar wat dan? De Drentse gemeenten gaan er verschillend mee om.In het zuidoosten van de provincie haalt afvalverwerker AREA kerstbomen op in de tweede week van januari. Inwoners van Westerveld missen die service op de kalender van de ROVA. Tynaarlo deed het, maar is ermee gestopt. En ook in Midden-Drenthe moeten mensen zelf voor de afvoer zorgen. Naar de milieustraat ermee of geduldig stukjes knippen boven de gft-container. Of hopen dat er een liefdadigheidsinstantie is die de bomen ophaalt, zoals de Worldservants in Dwingeloo.En dan zijn er ook nog mensen die geen afscheid willen nemen. "Het zijn er niet veel. Ik schat dat zo'n vijf procent van de kopers een boom met kluit wil om 'm in de tuin te kunnen zetten", zegt Klaudia Bruggenkamp van de kerstbomenverkoop in Bovensmilde."Als je een niet te grote boom hebt, dan heb je kans dat het lukt. Maar dan moet je wel heel goed water geven, vooral in het voorjaar. Met een zomer zoals we afgelopen jaar hebben gehad heb je weinig kans van slagen."De overgang van de kou naar de huiselijke warmte en dan weer terug naar de kou is ook niet goed voor de gemiddelde spar. Je moet daarom de boom een paar dagen laten wennen, bijvoorbeeld in de garage. En dan nog zijn de vochtigheid van de tuin en de samenstelling van de grond ook van groot belang.Bruggenkamp: "Dit jaar was er een meneer die zes jaar geleden een boompje had gekocht. Hij was er elk jaar in geslaagd om voor Kerstmis de boom uit te graven en daarna weer terug te planten. Die had echt groene vingers. De boom was nu te groot geworden en daarom wilde hij een nieuwe. Dat vond ik wel heel grappig om te horen."Ze besluit met een lach: "Maar zulke klanten hebben we natuurlijk niet heel graag!"