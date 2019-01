Deel dit artikel:













Treant registreert fouten tussen ziekenhuis en huisarts Het registratiesysteem is bedoeld voor huisartsen en specialisten, die fouten in elkaars werk ontdekken (foto: archief RTV Drenthe)

Treant Zorggroep gaat fouten registreren die ontstaan in het contact tussen huisartsen en ziekenhuizen. Via een online formulier kunnen meldingen worden gedaan over bijvoorbeeld een verkeerde uitslag of een verkeerd medicijn.

Huisartsen en specialisten moeten dit soort incidenten vastleggen, zodat alle partijen ervan kunnen leren. Treant zegt dat de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal de eerste in het Noorden zijn die op deze manier gaan werken.



Tussen wal en schip

De Emmer huisarts Caroline van Leeuwen is een van de initiatiefnemers. "In het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk hebben we al jaren de goede gewoonte incidenten te melden die binnen de eigen organisatie plaatsvinden", zegt Van Leeuwen. "Maar de incidenten die tussen de beide lijnen gebeuren, vielen soms tussen wal en schip omdat er geen gezamenlijk meldsysteem en proces bestond. Dat is nu verholpen."



Van Leeuwen zegt dat er anderhalf jaar aan het systeem is gewerkt. Het kost weinig en het moet makkelijk werken. Als blijkt dat iedereen er goed mee overweg kan, zullen ook andere zorgverleners, zoals apotheken en verloskundigen, worden aangesloten op het systeem.