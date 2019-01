'Er stonden vijf man van de ME met knuppels voor mijn neus'

De schrik zit er nog goed in bij Sandra Benjamins uit Geesbrug. Ze woont aan de Lijsterbeslaan. Tijdens nieuwjaar werd zij in de voortuin van haar buren door vijf mensen van de mobiele eenheid (ME) geslagen met een gummiknuppel. "Dit is psychisch heel zwaar voor me."

De ME greep in bij het vreugdevuur op de Berkenlaan, omdat de brandweer niet bij het vuur kon komen. Omstanders hadden betonblokken op de weg gezet. Volgens de politie en burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden waren de jongeren niet meer op andere ideeën te brengen en moest de ME wel worden ingezet.Sandra doet haar verhaal telefonisch. Ze wil niet voor een camera geïnterviewd worden. "Ik ben te emotioneel om op tv te komen", zegt ze. Chronologisch legt ze uit wat er volgens haar die nacht van 31 december op 1 januari in Geesbrug gebeurde."De ME schijnt in de Berkenlaan omgeroepen te hebben dat iedereen naar binnen moest en de straten leeg moesten. Maar ik stond een straat verderop bij de buren in de tuin en heb dat niet gehoord, echt niet", benadrukt ze."Ineens kwamen die mannen op mij af. Een van hen sloeg mij met een knuppel op mijn arm. Mijn vriend rende meteen op mij af en ging voor me staan. Hij werd vervolgens flink geslagen op zijn rug." Haar vriend zit nu thuis met een flink blauwe rug en pijnlijke benen. "Hij is vandaag niet naar zijn werk gegaan."Sandra vervolgt emotioneel: "We werden daarna naar achteren geduwd, richting de garage. Daarbij viel ik en blijkbaar stond ik niet snel genoeg op. Toen kreeg ik weer klappen." Sandra blijft de ME zeggen dat ze graag naar huis wil, naar haar kinderen. "De kinderen zaten gelukkig veilig thuis en hebben niets gezien."Uiteindelijk worden Sandra en haar vriend een doodlopende steeg ingeduwd en konden ze via de schutting naar hun eigen huis.Een zelfde soort ervaring had Nathalie Blokzijl. Zij stond met enkele buren in de Beukenlaan. "We hadden een vuurkorf aan en het was gezellig."Na 01.00 uur kwam de Mobiele Eenheid de straat inrijden. "We maakten plaats en stonden in de voortuin. We dachten dat ze erdoor moesten. Maar ineens renden ze op ons af en sloegen met knuppels op ons in. 'Weg hier', riepen ze." Nathalie maakt duidelijk dat ze er woont en in haar eigen voortuin staat. "Toen moest ik naar binnen." Dan rijdt ook de ME weg. "Ik was echt overdonderd. Ze hebben ons klappen gegeven en reden daarna meteen weg."Sandra vult aan: "Begrijp me goed, die jongeren die iets gedaan hebben moeten gestraft worden. Maar om een vrouw alleen, die op privégrond staat, zo hard aan te pakken vind ik buitenproportioneel. Ik was nuchter en heb niet geprovoceerd." Aangifte wil Sandra niet doen. "Het haalt toch niets uit, denk ik." Nathalie doet dat wel. "En mijn buren ook."Morgen om 20.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in buurthuis De Tiphof in Geesbrug. Daar komt burgemeester Bouwmeester ook. Sandra en Nathalie gaan er ook naartoe, hopende hun verhaal te kunnen doen. "Ik hoop dat hij openstaat voor mijn verhaal en ook van andere onschuldige mensen."Nathalie wil graag één ding horen: "Laat ze met een excuus komen, dan is het klaar. De blauwe plekken heb ik al, daar is nu niets meer aan te doen. Maar een excuus, dat is het minste."Burgemeester Bert Bouwmeester laat weten graag met de mensen in gesprek te gaan. Ook gaat de burgemeester het optreden van de ME evalueren.