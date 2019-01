Deel dit artikel:













Vuurwerk jaagt hond Pablo de dood in Judith van der Heide en haar hond Pablo (foto: eigen foto)

Waar het jaar voor velen meestal feestelijk wordt afgesloten, eindigde dat voor Judith van der Heide uit Alteveer (bij Roden) op een nare wijze. Haar hond Pablo is, nadat er vuurwerk vlak bij hem werd afgestoken, in blinde paniek naar de A28 gerend. Daar moest de politie hem even later doodschieten.

"We waren even boodschappen aan het doen en Pablo loopt altijd vrij rond bij het huis. We wonen namelijk landelijk", vertelt Van der Heide. "Als we normaal gesproken terugkomen, zien we al snel een grote, zwarte kop verschijnen. Maar nu was hij er niet."



Onder gaas door

De zoektocht werd vervolgens ingezet. Na een tijdje arriveerde de broer van Van der Heide. Die ontdekte een vluchtweg die de hond zelf gemaakt had. "De hekken waren allemaal dicht, maar hij heeft een opening onder het gaas gegraven. Het is een vrij klein gat voor een hond van vijftig kilo, maar hij heeft zich er toch doorheen weten te wurmen."



Later hoorde ze van de politie dat haar hond in paniek naar de A28 bij Vries was gesprint. "We zijn toen wezen zoeken en na een tijdje zag ik hem staan. Ik stond zo'n vier meter bij hem vandaan. Hij keek me angstig aan", zegt Van der Heide.



Doodgeschoten

Vervolgens sprintte Pablo weer weg. Haar broer is daarna met zijn dochter het weiland ingesprongen, waar hij naartoe was gerend. "Hij was totaal in de war en greep mijn broer. Toen kon de politie niks anders doen dan hem doodschieten, ook vanwege het gevaar van de weg."



De dag erna, toen het weer licht was, zocht de familie uit waarom Pablo zo in paniek was geraakt. Er werd een strijker of nitraat gevonden op de plek waar hij zich een weg naar buiten baande. "Die heeft iemand over het hek gegooid, niet wetende wat voor gevolgen het kan hebben."



'Kinderen erg aan hem gehecht'

De dood van Pablo zorgt voor een grote leegte in huis, zegt Van der Heide. "Het is erg heftig. Je moet de tijd nemen om dit te verwerken. Ook de kinderen waren erg aan hem gehecht. Vanmiddag begraven we hem op het erf, zodat hij een waardig afscheid krijgt."