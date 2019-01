Noordscheschut in de ban van Protos Weering

Honderden fans van vv Noordscheschut proberen vanavond een kaartje te bemachtigen voor de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Er is alleen wel een klein probleempje: er zijn 'maar' tweehonderd kaarten beschikbaar.

Niets missen van de tussenronde van het PWZ-toernooi? RTV Drenthe zendt vanavond vanaf 17.55 uur een livestream uit. De finales zijn zaterdag vanaf 11.25 uur live te zien op TV Drenthe.

"Het voetbaltoernooi leeft hier echt enorm", vertelt voorzitter Paul Volbeda. "Het wordt vanavond heel druk tijdens de kaartverkoop."De zes finalisten van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi krijgen ieder tweehonderd kaartjes. "Die tweehonderd mensen rijden we dan in vier bussen naar de sporthal in Emmen", zegt Volbeda. "Maar er is zóveel animo voor. Ik denk dat we met gemak acht tot tien bussen zouden kunnen laten rijden."De kaartverkoop start vanavond om 18.30 uur in de kantine van de voetbalclub. "Je kan twee kaartjes per persoon kopen, maar vol is vol. We moeten waarschijnlijk heel veel mensen teleurstellen." Zaterdagavond is er bij de sporthal in de wijk Angelslo in Emmen overigens nog een vrije verkoop.De andere finaleclubs hebben bijna alle kaartjes al verkocht. Zo hadden CSVC en HZVV vandaag nog maar een paar kaartjes over. De andere finalisten zijn MSC en het Groningse ASVB."Voordat we de informatie over de kaartverkoop hadden gedeeld, waren we de helft van de kaarten al kwijt", zegt Lennart Breman van CSVC. "Inmiddels zitten we vol en de zijn de verdere voorbereidingen in volle gang om er een groot feest van te maken."Vanavond komt daar de laatste finalist bij. Nieuw Buinen, EMMS, Gramsbergen, Elim en ZZVV spelen om de. De Noordscheschut-voorzitter heeft wel een voorkeur. "Ik hoop op Elim, want wij hebben nog wel een appeltje met ze te schillen." Vorig jaar won Elim het toernooi ten koste van Noordscheschut. Volbeda denkt dat zijn club een goede kans maakt om nu wél aan het langste eind te trekken. "We zijn nog altijd ongeslagen."