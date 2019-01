Deel dit artikel:













Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen verkozen tot Hoogevener van het jaar Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen viert feest na de uitreiking van de titel Hoogevener van het Jaar (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Jaron Tichelaar mag zich Jong Hoogevener van het Jaar noemen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen is door een vijfkoppige jury gekozen tot Hoogevener van het jaar 2018. Dit werd tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen bekendgemaakt.

De jury vindt dat Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen niet alleen bewoners verbindt, maar dit ook doet bij de bedrijven in Hoogeveen onderling. Het evenement laat volgens het panel een diversiteit aan ondernemingen in Hoogeveen zien. Ondernemingen die uniek in Nederland zijn, in Hoogeveen gevestigd zijn en Hoogeveen industrieel op de kaart zetten.



Jong Hoogevener van het Jaar

De 17-jarige Jaron Tichelaar uit Noordscheschut werd verkozen tot Jong Hoogevener van het jaar 2018. Tichelaar houdt zich bezig met projecten op het gebied van duurzaamheid en groene energie.