Goalie Hurry-Up toch met Oranje op trainingskamp De Knegt (links) en Falke maken opnieuw deel uit van Oranje (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - René de Knegt is toch met de nationale ploeg op het vliegtuig naar Noorwegen gestapt. De 22-jarige goalie van Hurry-Up is als vervanger opgeroepen voor het trainingskamp.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De Knegt vervangt Dennis Schellekens van competitiegenoot Volendam. Ook Tommie Falke uit Emmen is woensdagochtend met Oranje op het vliegtuig gestapt naar Noorwegen.



Oefenpartijen

In Scandinavië oefent Nederland tegen het thuisland, IJsland en Brazilië. Later trekt de nationale ploeg naar Slowakije waar het in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels in april met Slovenië nog eens twee oefenpartijen afwerkt.



Falke en De Knegt maakten in de herfst van 2018 ook al samen deel uit van Oranje. Tegen Estland en Letland kwam het duo in actie. Falke was tijdens de start van kwalificatiereeks voor het EK van 2020 twee keer trefzeker.



BENE-League

Na de interlandperiode hervat de BENE-League. Op zaterdag 19 januari gaat Hurry-Up, dat op een teleurstellende tiende plaats staat, op bezoek bij hoogvlieger Bevo.