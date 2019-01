Officier van justitie niet vervolgd in zaak-Gees

Voormalig officier van justitie Agnes de Vries en twee politiemedewerkers worden niet vervolgd voor hun rol in de zaak Gees, maar krijgen wel een standje in de vorm van een disciplinaire maatregel. De zaak draait om een woningoverval in juni 2016 in Gees, waarbij Koert Elders om het leven kwam.

De advocaten van de verdachten in de zaak deden aangifte tegen de voormalig officier, haar opvolger officier van justitie Martijn Kappeyne van de Coppello, een politiechef en twee betrokken agenten. Zij zouden willens en wetens een valse verklaring aan het strafdossier hebben toegevoegd. Het OM gaf de fout toe en de verdachten kregen een lagere straf van de rechtbank in Assen.Na onderzoek van de Rijksrecherche besloot het OM alleen De Vries en twee politieambtenaren als verdachten aan te merken. De overige twee mensen zijn nooit verdachte geweest en gaan dus vrijuit.De Rijksrecherche onderzocht de gebeurtenissen onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Het OM heeft geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt een strafrechtelijke vervolging een te zware reactie op wat de drie betrokkenen in deze kwestie kan worden verweten.Het college van procureurs-generaal, de leiding van het Openbaar Ministerie, beslist later wat voor straf de officier van justitie krijgt. Welke disciplinaire maatregelen de agenten krijgen is ook nog niet duidelijk.In de zaak staan vier mannen terecht, die worden verdacht van een gewelddadige roofoverval in Gees. Koert Elders overleed nadat hij door de daders werd vastgebonden en zwaar mishandeld. Zijn vriendin werd bedreigd met een vuurwapen moest de kluizen open maken. De verdachten gingen ervandoor met geld en sieraden.De straffen vielen afgelopen maart fors lager uit, omdat het Openbaar Ministerie een valse verklaring had toegevoegd aan het dossier. "Er is inbreuk gedaan op de gang van de rechtsorde en dat schaadt het vertrouwen", aldus de rechter destijds.Hoofdverdachten Abdelhak B. (29) en Anouar K. (27) kregen twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd. Tegen hen was vijftien jaar geëist. Yero V. (23) werd veroordeeld tot zes jaar, tegen hem was dertien jaar geëist. Verdachte Fidan J. (26) ging vrijuit omdat de rechter het OM niet ontvankelijk verklaarde.De verklaring van de buurvrouw van een kennis van een van de verdachten speelt een grote rol in de zaak. Zij legde bij de politie als getuige een verklaring af, waarin ze aantoonbaar zou hebben gelogen. De vrouw kreeg van de politie de toezegging dat haar verklaring niet in het dossier zou komen.De agenten moesten de verklaring van de officier van justitie toch toevoegen aan het dossier. In het proces-verbaal hebben ze toen gezet dat het verhoor per ongeluk niet is opgenomen. Ook klopten de plaats en de datum waarop het verhoor zou zijn afgenomen niet, terwijl de beide agenten het proces-verbaal wél hebben ondertekend.Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie gaf toe dat er fouten zijn gemaakt en betreurt de gang van zaken, maar zegt dat het niet de bedoeling was om de rechtbank op het verkeerde been te zetten.