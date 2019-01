Deel dit artikel:













Vrachtwagen uit Hollandscheveld belandt in water De chauffeur kwam er goed vanaf (foto: Persbureau Meter) De chauffeur kwam er goed vanaf (foto: Persbureau Meter)

Een vrachtwagen uit Hollandscheveld is in het Groningse Hoendiep beland. Dit gebeurde toen de chauffeur, van wie niet bekend is waar hij vandaan komt, op weg was naar de suikerfabriek in Hoogkerk.

De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het is niet bekend hoe het ongeluk ontstaan is.



De berging van de vrachtwagen kan nog enkele uren duren.