Tandarts Assen voorlopig dicht na brand

De schade na een brand bij tandartspraktijk Dental Clinics is zo groot, dat cliënten voorlopig ergens anders heen moeten.

Aan de achterkant van de praktijk aan de Brink in Assen brak gistermiddag door nog onbekende oorzaak brand uit in een container. Het vuur sloeg over naar het gebouw. "De schade is groot", zegt directeur Otto Cazemier.Verzekeringsagenten nemen vanmiddag de schade op bij het karakteristieke pand in de Asser binnenstad. De achtergevel is dichtgetimmerd met houten platen die de grootste schade aan het oog onttrekken.Veel mensen komen de schade bekijken, waaronder cliënten van de praktijk. "Ik heb een afspraak bij de mondhygiëniste", zegt een wat oudere man. Een van de mensen die aan het werk is, legt uit dat Dental Clinics zo snel mogelijk contact met hem opneemt. Dat geldt overigens voor alle mensen die binnenkort een afspraak hebben.Directeur Cazemier vindt het lastig om te zeggen wanneer de praktijk weer open gaat: "We kunnen in ieder geval stellen dat we over een week zeker nog niet open zijn." De kliniek wil de behandelingen voorlopig verplaatsen naar alternatieve locaties, welke dat worden is nog niet duidelijk.