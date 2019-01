Eerste noodlokalen obs De Marke geplaatst in Roden

In Roden zijn vanmiddag de eerste vijf noodlokalen geplaatst voor het tijdelijke schoolgebouw van basisschool De Marke. Morgen worden de overige 42 geleverd.

De tijdelijke basisschool staat achter sporthal De Hullen. Obs De Marke moest vorige maand noodgedwongen de deuren sluiten, omdat de vloer van het oudste deel van de school is aangetast door roest.Volgens de gemeente was er bij 'normaal gebruik' geen sprake van gevaar, maar moest het zekere voor het onzekere genomen worden. Daarom werd besloten de school per direct te sluiten. Eerder werden al scheuren in de muren ontdekt.De sluiting van De Marke en de verhuizing naar de tijdelijke locatie, brengen de nieuwbouwplannen in een stroomversnelling. Wethouder Alex Wekema liet eerder al weten dat de gemeente haar best doet om zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van een nieuwe school.