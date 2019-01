Kjeld Vosjan nieuwe regisseur binnenstad Assen

Kjeld Vosjan (42) uit Utrecht is de nieuwe binnenstadsregisseur van Assen. Hij is per 1 januari aangesteld door de binnenstadsclub Stichting Vaart in Assen.

Vosjan treedt deels in de voetsporen van citymanager Ronald Obbes, die zich acht jaar inzette voor activiteiten in de binnenstad die het centrum levendiger moesten maken.Regisseur in de Asser binnenstad is een nieuwe functie van twintig uur. Vosjan werkt daarnaast als citymanager in Hilversum. Hij is gespecialiseerd in het samenbrengen van partijen om winkelcentrumgebieden met problemen weer aantrekkelijker te maken.Als regisseur moet Vosjan het nieuwe team leiden, dat in Assen de plannen oppakt om het centrum, dat kampt met leegstand, nieuw leven in te blazen. Hiervoor zijn al werkplannen gemaakt in samenwerking met gemeente, retail en vastgoedondernemers. De komende jaren moeten die plannen in fasen uitgevoerd worden.Naast Vosjan als regisseur, wordt het binnenstadsteam aangevuld met een verbinder, een huismeester en een evenementencoördinator. Welke mensen die functies gaan uitvoeren wordt deze maand verder ingevuld. Volgens voorzitter Henk van Hooft van Stichting Vaart in Assen krijgt Vosjan ook een rol in de samenstelling, omdat hij het team gaat leiden. Ronald Obbes blijft als adviseur voorlopig betrokken bij de binnenstadsorganisatie.Stichting Vaart in Assen krijgt jaarlijks vier ton om de aanpak van het centrum in goede banen te leiden.