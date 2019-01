Amateurspeurder staakt zoektocht Willeke Dost na vernieling tijdens jaarwisseling

Ab Bruintjes trekt zich terug uit de zoektocht naar sporen van de verdwenen Willeke Dost uit Koekange. Hij maakte dat vanavond bekend.

Bruintjes was samen met amateurspeurder Jan Huzen een van de initiatiefnemers van een actiegroep die zich hard maakte voor de zoektocht naar het vermiste meisje. Afgelopen jaarwisseling werd de tuin van Ab Bruintjes in Koekange vernield."Door de vernieling van mijn tuin wordt de druk op mij opgevoerd", schrijft Bruintjes op Facebook. "Echter, ook wordt inmiddels de druk opgevoerd op mijn familie en die mij dierbaar zijn, direct en indirect."De speurtocht van de groep richtte zich voornamelijk op een weiland achter de boerderij van de pleegouders van Willeke Dost. Het leidde in november tot een officiële graafactie van de politie, waarbij niets gevonden werd. Op Eerste Kerstdag zochten Huzen en Bruintjes op eigen houtje in het weiland met prikstokken en scheppen.Een paar dagen later deden acht leden van de groep hetzelfde, zij werden door de politie van het terrein gehaald . Inmiddels is aangifte tegen hen gedaan vanwege vernieling en huisvredebreuk. De politie onderzoekt nog of Jan Huzen en Ab Bruintjes iets strafbaars hebben gedaan.Bruintjes heeft het idee dat een deel van de inwoners van Koekange genoeg heeft van de huidige zoekmethode. De laatste zoekactie was in sommige ogen 'een brug te ver', aldus de amateurspeurder. Nu zijn familie daar ook op wordt aangesproken heeft hij er genoeg van. "Mijn familie mag nooit het slachtoffer zijn van dit soort zaken."Bruintjes, die niet op zijn vertrek wil reageren, is sinds 2010 geïnteresseerd in het mysterie rond de verdwijning van Willeke Dost. Het 15-jarige meisje verdween in januari 1992 uit de boerderij van haar pleegouders in Koekange.