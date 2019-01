De natuur in 2018: het jaar van het Bargerveen

Het was een feestelijk jaar voor het Bargerveen. Niet alleen vierde het natuurgebied het 50-jarig jubileum, ook kwam de koning op bezoek om de nieuwe Schaapskooi te openen.

De natuur in 2018: hitte, droogte en schaatsen op natuurijs

De natuur in 2018: de wolf zat heel even in Drenthe​

De natuur in 2018: de eikenprocessierups rukte op​