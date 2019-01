Deel dit artikel:













Voorbereidingen Drèents Liedtiesfestival zijn in volle gang Melissa Meewisse won in 2018 het Drèents Liedtiesfestival (foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Het duurt nog even voor het Drèents Liedtiesfestival plaatsvindt, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. De organisatie, Stichting REUR, roept muzikanten, tekstschrijvers en componisten van Drentstalige muziek op om liedjes in te sturen.





Live op tv

De ingezonden liedjes worden door een commissie, die bestaat uit muziek- en tekstprofessionals, beoordeeld. Uit de inzendingen worden de beste tien liedjes geselecteerd voor de finale.



Begin mei wordt de selectie van de tien finalisten bekend gemaakt via RTV Drenthe. De finale van het Drèents Liedtiesfestival vindt plaats op zaterdag 22 juni in het Atlas Theater in Emmen. Het festival wordt ook uitgezonden op TV Drenthe.



