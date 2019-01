De natuur in 2018: afvaldumpingen in Drentse

Bouwafval, een caravan, een zeilboot, maar ook drugsafval. De Drentse natuur diende het afgelopen jaar meerdere keren als afvalbak. Tot grote ergernis van de boswachters, want de kosten zijn voor de natuurorganisaties.

