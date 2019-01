Deel dit artikel:













Scheidsrechters bedreigd tijdens Protos Weering Na afloop van een wedstrijd tijdens Protos Weering werden scheidsrechters bedreigd door spelers, staf en supporters van VV Hoogeveen Zondag (archieffoto RTV Drenthe)

ZAALVOETBAL - Spelers, staf en supporters van het zondagteam van VV Hoogeveen hebben tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi scheidsrechters bedreigd.

Dat gebeurde zaterdagavond tijdens de halve finales in de sporthal in Zwartemeer. "Totaal onacceptabel", zegt Theo Hein van de scheidsrechtersorganisatie COVS Hondsrug/Zuidoost-Drenthe.



Ongepast

Na afloop van een wedstrijd van de Hoogeveners ging het mis. "De twee scheidsrechters die de wedstrijd floten, zijn uitgescholden. Ze kregen alle enge ziektes toegewenst en zijn zelfs tot in de kleedkamer bedreigd", vertelt Hein.



"Dit past niet bij het toernooi", vindt Hein. Hij gaat er vanuit dat de organisatie maatregelen neemt. "We hebben een verslag hiervan gemaakt en opgestuurd. Ik kan me voorstellen dat de staf en de spelers die hierbij betrokken waren, worden uitgesloten van het toernooi. Of misschien moet je de hele vereniging niet meer mee laten doen."