'Mijn moeder kon het niet geloven: ze wint 5,4 miljoen euro!' Het moment dat het bedrag bekend werd (foto: RTV Drenthe)

Onvoorstelbaar, hilarisch en heel erg blij. Karin uit Glimmen komt superlatieven tekort om het gevoel te omschrijven toen ze de cheque van 5,4 miljoen euro openmaakte voor haar moeder.

Geschreven door Marjolein Knol

Net over de grens, in het Groningse Glimmen, viel gisteravond de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro. Vijf woningen aan de Rijksstraatweg kregen de grootste prijzen; zij wonnen samen bijna 27 miljoen euro.



Karins moeder lag in het ziekenhuis toen ze een telefoontje kreeg van haar dochter. Ze werd een paar dagen geleden geopereerd om nierstenen te verwijderen. De Postcodeloterij is gevallen in Glimmen, alleen is dan nog niet bekend om welke straat het gaat. "We spraken af met de verpleging dat we 's nachts nog langs mochten komen", vertelt Karin, die de prijs voor haar moeder in ontvangst nam. "Dus we moesten wel wat stil doen."



'Ze kon het niet geloven'

"Na de tv-uitzending kwamen we langs om haar de cheque te laten zien", zegt de dochter. "Ze kon het gewoon niet geloven. Ik zei: het is toch echt zo." Karin hoopt dat haar moeder snel weer thuis komt en er vrijdag bij kan zijn. Dan wordt een groot wijkfeest georganiseerd, waarbij de overige 27 miljoen euro wordt uitgereikt. Glimmen heeft in totaal elfhonderd inwoners en deelt dezelfde postcode.



"Ik ben heel blij voor de winnaars", zegt een dorpsgenoot die even boodschappen doet in Haren. "We doen zelf nooit mee en ik heb de hectiek en het feestgedruis gisteravond wat vermeden. Ik hoop dat het dorp ook van deze prijzen profiteert en we er wat van terug zien."



Vorig jaar viel de PostcodeKanjer in het Friese Eastermar, waar dorpsbewoners een dorpsfonds wilden oprichten voor dorpsgenoten die minder geluk hadden. Een jaar later is daar nog weinig van terechtgekomen. Maar weinig dorpelingen vonden zo'n fonds nodig, omdat in het dorp al veel sociale voorzieningen zijn.



Wassenaar van het Noorden

"Jammer dat het niet in een dorp is gevallen waar mensen het harder nodig hebben", zegt een andere bewoner. Het gemiddeld inkomen in deze gemeente ligt een stuk hoger dan in de rest van Nederland. Vooral aan de Rijksstraatweg, waar de grootste prijzen vielen, staat een aantal dure huizen.



Bea Post, de begeleider van de prijswinnaars, had nog nooit van Glimmen gehoord. "Maar ik begreep al snel dat het wordt gezien als het Wassenaar van het Noorden. God, jongens. Wie weet nou wat er achter de deur speelt en of de hypotheek is betaald", zegt Post. "Niemand weet dat."



"Het is wel een mooie straat waar de PostcodeKanjer is gevallen", zegt ook Karin. "Dat kan ik echt niet ontkennen. Maar in Glimmen zijn ook nog een heleboel mensen met een modaal inkomen die hoop ik mee kunnen delen in de andere helft van de PostcodeKanjer."