Auto botst op trekker in Wanneperveen De auto raakte zwaar beschadigd door het ongeluk (foto: De Vries Media) Hulpdiensten waren ter plekke (foto: De Vries Media) De trekker waar de auto op botste (foto: De Vries Media)

Op de Veneweg in Wanneperveen is aan het einde van de middag een auto tegen een trekker gebotst.

De trekker wilde de weg opdraaien en zag daarbij een aankomende auto over het hoofd. De bestuurder, een oudere man, botste in volle vaart tegen de trekker.



Hulpdiensten hebben de man uit de auto gehaald, waarna hij is opgevangen in een ambulance. Het is niet bekend hoe het met hem gaat en hoe hij er aan toe is.