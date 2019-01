Deel dit artikel:













Politie ontdekt wapen en drugs in woning in Assen De politie nam in de woning drugs en een wapen in beslag (foto: Facebook/Politie Noord-Drenthe)

Bij een inval in een woning aan het Lodewijk Napoleonplein in Assen heeft de politie vanmiddag een vuurwapen met munitie en een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs in beslag genomen.

Ook werd er geld in de woning aangetroffen en in beslag genomen.



De 30-jarige mannelijke bewoner is aangehouden op verdenking van de overtreding van de Wet Wapens en Munitie en de handel en het bezit van verdovende middelen. De gemeente Assen wil de woning sluiten.