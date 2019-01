Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Catawiki prijkt op internationale Unicorn-lijst Veilinghuis Catawiki prijkt op de Unicorn-lijst (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Veilinghuis Catawiki uit Assen prijkt op een bijzondere lijst van de Unicorn-club. Dat is een groep bestaande uit bedrijven of startups die nu of binnen een afzienbare tijd een geschatte waarde van 1 biljoen dollar hebben. Een voorbeeld van een Unicorn-bedrijf is Facebook.





Lees ook: Catawiki groeit voor derde keer uit zijn jasje

De term 'unicorn', oftewel 'eenhoorn', is gekozen, omdat een miljarden-bedrijf statistisch bijna nooit voorkomt. Dat geldt ook voor het zien van een mythische eenhoorn, aldus bedenker van het concept Aileen Lee.



Andere Nederlandse bedrijven die op de lijst voorkomen zijn onder meer online supermarkt Picnic, online print platform Helloprint en communicatiebedrijf bedrijf Messagebird, dat kantoren over de gehele wereld heeft. De verwachting is dat het veilinghuis snel een 'unicorn' is. Catawiki wordt onder andere geroemd om de hoeveelheid wekelijkse online-veilingen.De term 'unicorn', oftewel 'eenhoorn', is gekozen, omdat een miljarden-bedrijf statistisch bijna nooit voorkomt. Dat geldt ook voor het zien van een mythische eenhoorn, aldus bedenker van het concept Aileen Lee.Andere Nederlandse bedrijven die op de lijst voorkomen zijn onder meer online supermarkt Picnic, online print platform Helloprint en communicatiebedrijf bedrijf Messagebird, dat kantoren over de gehele wereld heeft.