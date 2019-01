Burgemeester Loohuis: We moeten ons hoofd boven het maaiveld blijven uitsteken

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vindt dat zijn gemeente meer ambitie moet tonen. "Maar dat geldt ook voor de provincie Drenthe", zo liet hij optekenen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Hoogeveen. "Ambitie is een basis, en op die basis moeten we verder met thema’s."

Loohuis doelt daarmee onder meer op de economie, de aansluiting tussen Zwolle en het samenwerkingsverband Dutch Techzone en de verandering naar groene energie. "Maar ook op het gebied van sport en cultuur en natuurlijk de ijsbaan."Als het aan de Hoogeveense burgemeester ligt, moet er wel rust komen rondom de ijsbaan. "Er zijn besluiten genomen, en het belangrijkste is nu dat de provincie die vijf miljoen euro beschikbaar blijft stellen voor dit project. Dan gaan we door. Dan bouwen we in anderhalf jaar tijd een mooie zwembad en ijsbaancombinatie die in maart 2021 klaar is."Volgens Loohuis moet Hoogeveen risico durven blijven nemen. "Wij leven hier bijna in de vierde industriële regio van Nederland en dat biedt echt kansen. We moeten nu kansen gaan pakken, en dus investeren. Aan de bak. Als we dat niet doen, dan laten we het lopen en dat is dodelijk."Loohuis merkt op dat ambitie soms een vies woord lijkt. "Het wordt soms gezien als iets on-Drents, iets on-Hoogeveens. Heel veel mensen reageren met: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar we moeten echt aan de bak en dan moet je je hoofd boven het maaiveld uitsteken.""Ik hoop dat in 2019 de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis, met een beetje van dit en een beetje van dat weghalen, stopt", liet Loohuis ook weten. "Het zorgt bij veel mensen voor onrust."Wel denkt de burgemeester dat mensen eraan moeten wennen dat de zorg verandert. "Het blijft wel een ziekenhuisvoorziening, daar ga ik vanuit, maar niet meer in de vorm zoals die tien tot dertig jaar geleden was. De ontwikkeling zie je in heel Nederland en dat gaat aan Drenthe niet voorbij. Ik hoop dat er nieuwe plannen van onder meer huisartsen, Treant en verzekeraars komen waar iedere inwoners van onze provincie wat aan heeft."