Nieuw Buinen laatste finalist Protos Weering Nieuw Buinen is de zesde finalist van Protos Weering editie 42

ZAALVOETBAL - Nieuw Buinen heeft zich als zesde en laatste club geplaatst voor de finale van het Protos Weering Zaalvoetbal. De zondageersteklasser pakte tien punten en schakelde onder andere de winnaar van vorig jaar, SC Elim, uit.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Nieuw Buinen mag aanstaande zaterdag, samen met HZVV, Noordscheschut, MSC, ASVB en CSVC uitmaken welke club de 42e editie van het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi gaat winnen.



Elim - Nieuw Buinen

De laatste wedstrijd van Elim en de derde van Nieuw Buinen leek de allesbeslissende wedstrijd. Elim had al negen punten verzameld uit de eerste drie duels en had bovendien (na een 5-0, 3-0 en 4-0 zege) een geweldig doelsaldo van +12. Nieuw Buinen stond op 6 punten uit twee duels en een doelsaldo van +4.



Na een aftastend begin trok Nieuw Buinen de wedstrijd in de het tweede gedeelte naar zich toe. De oranjehemden kwamen op 2-0 door treffers van Robert Hamming en Thijs Hateboer. Twee minuten voor tijd kwam Elim toch nog terug tot 2-1 door Youri Benjamins en werd het nog razend spannend. Vooral omdat Thijs Hateboer vanwege duwen, direct na de goal, geel kreeg en Nieuw Buinen dus met een man minder verder moest in de absolute slotfase. Elim, inmiddels al met een veldspeler in plaats van doelman Alex Padding, omsingelde de goal van Nieuw Buinen. Het was wachten, geduldig zijn, voor Elim. Zoeken naar het gaatje voor een poging. Maar die poging kwam niet. Sterker nog, een minuut voor tijd werd ook Elim-speler Mike Doldersum naar de kant gestuurd met een gele kaart. Beide ploegen waren dus weer in evenwicht en Nieuw Buinen kwam vervolgens niet meer in de problemen.



Gramsbergen laat Nieuw Buinen zweten

In de laatste wedstrijd van de avond had Nieuw Buinen aan een punt genoeg tegen Gramsbergen. Maar dat ging allesbehalve gemakkelijk. Gramsbergen, gesteund door vrijwel de gehele hal met Elim-supporters, kwam namelijk voor. Eerst met 1-0 en even later met 2-1 en 3-1. Nieuw Buinen herstelde in de laatste zeven minuten. Met een extra veldspeler, in plaats van doelman Rick Knigge, werd het razendsnel 3-2 via Theo Gennissen. Diezelfde Gennissen kopte even later de 3-3 binnen. Toen Thijs Hateboer op zeer fraaie wijze de 4-3 maakte leek de buit binnen voor de oranjehemden, maar niets bleek minder waar. Elwin van de Veen scoorde de 4-4 en er braken bloedstollende minuten aan. Kelvin Jager groeide in die minuten bijna uit tot de held van de avond en vooral de held van SC Elim, maar Knigge (inmiddels weer terug onder de lat) voorkwam een vijfde treffer.



Finale LIVE op TV Drenthe

De finale, aanstaande zaterdag, is live te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 11.25 uur.