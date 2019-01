'WMD dreigt banden met Wildlands te verbreken'

De Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) overweegt de banden met dierenpark Wildlands in Emmen door te snijden.

De financiële risico's zouden te groot worden, meldt Dagblad van het Noorden. Volgens de krant is er een extern onderzoek geweest van accountantskantoor KPMG, maar wat daar in staat blijft voorlopig geheim. De aandeelhouders van de WMD zijn er wel over bijgepraat.Wildlands draait nog niet goed, over afgelopen jaar werd een verlies van 8 miljoen euro verwacht. De exacte jaarcijfers zijn er nog niet.Het park heeft in november de financiers gevraagd om uitstel van het aflossen van leningen. Dat heeft het ook gekregen, tot 1 mei hoeft Wildlands niet te voldoen aan de financiële verplichtingen.De WMD is een van de partijen die geld heeft gestoken in het park. De belangrijkste financiers van het park zijn de gemeente Emmen, WMD, VolkerWessels en de Rabobank. De bedoeling is dat ze in april bekijken of ze vertrouwen hebben in de maatregelen die het park neemt.Wildlands verlaagt onder meer de entreeprijs, er worden vijf tot vijtien medewerkers ontslagen en het park wordt aantrekkelijker gemaakt met meer dieren en andere looproutes.