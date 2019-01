Noordshow: drie dagen gekakel en gekoer in Expo Center Assen

Cavia's, konijnen, sierduiven en dit jaar zijn ook de kippen terug: de Noordshow viert zijn 40ste verjaardag. De kleindierenshow wordt dit jaar voor de vierde keer in Expo Center Assen gehouden.

Er zijn in totaal 8.500 dieren, zegt voorzitter Gerard Schenkel. "Dat is veel meer dan de laatste twee jaar, toen hadden we te maken met de vogelgriep en koud weer. De konijnen zijn dit jaar met 3.500 stuks het meest vertegenwoordigd."Vandaag worden alle dieren gekeurd. De keurmeester kijkt naar type, bouw en kleuren van elk ras. "De winnaar van elke diergroep wint een gouden tientje. En bij de kippen en konijnen mogen de winnaars zich ook Nederlands Kampioen noemen", aldus Schenkel.Schenkel hoopt dit jaar op 14.000 bezoekers. Maar de belangstelling voor de kleindierensport wordt wel minder, het aantal leden loopt terug. De Noordshow is nog de enige grote kleindierenshow in Nederland."Daarom hebben we ook een aantal veranderingen doorgevoerd", zegt Schenkel. "Behalve de traditionele dierententoonstelling hebben we nu ook een dierenplein voor gezinnen en kinderen. Jeugd is belangrijk en bezoekers ook, want zonder die twee hebben we geen toekomst."Die extra aandacht voor kinderen en gezinnen was trouwens ook een voorwaarde van de gemeente Assen om de Noordshow 15.000 euro subsidie te geven.