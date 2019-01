Deel dit artikel:













​Drenthe heeft er veel jonge ondernemers bij Jongeren tussen de 13 en 18 starten vaak een eigen bedrijf op het gebied van software, mode of film.

Steeds meer jongeren beginnen in Drenthe een eigen onderneming. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Er is een grote stijging van bedrijfjes met een eigenaar tussen de 13 en 18 jaar.

Geschreven door Josien Feitsma

De provincie Drenthe staat landelijk op de vierde plek met de meeste jonge ondernemers per aantal inwoners. In totaal heeft Drenthe in 2018 nu 83 jonge ondernemers. Ten opzichte van ons aantal inwoners scoort onze provincie daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde.



Waarom juist in Drenthe zoveel jonge ondernemers staan geregistreerd durft de KvK niet te zeggen. “Altijd als je onderzoek doet komen er na afloop weer nieuwe vragen boven. Een verklaring kunnen we niet geven omdat we alleen de cijfers hebben gemeten. We hebben ook niet specifiek naar de ontwikkeling binnen de provincies gekeken”, zegt de woordvoerder van de KvK.



Software, mode en films

Met name in het ontwikkelen en produceren van software, het verkopen van kleding en modeartikelen via internet en de productie van films (geen televisiefilms) beginnen Drentse jongeren vaak een eigen bedrijf. Volgens software en game-ontwikkelaar van Team6 Games in Assen, Ronnie Nelis, een logische keuze. “Iedereen is wel aan het gamen. De hele jeugd kijkt naar games, speelt games, volgt e-sports. Het is leuk en het is ontzettend populair.”



Zo begon hij zelf ook op jonge leeftijd een eigen onderneming. Het softwarebedrijf, dat inmiddels tot één van de grootste onafhankelijke gamebedrijven van Nederland is uitgegroeid, begon hij op zijn zolderkamer. “Het verbaast mij niet dat veel jongeren een eigen bedrijf in de software- en game-industrie beginnen. Er zijn weinig grote bedrijven waar ze aan de slag kunnen en als je jong bent dan begin je vaak maar ergens. Zo ben ik vroeger ook begonnen.”



Harde business

Maar volgens Nelis is het geen makkelijke sector. “Ik heb het destijds compleet onderschat. De game-business is een vrij harde wereld en als je net van school komt heb je geen idee hoe hard die wereld precies is. Maar de tijden zijn wel makkelijker geworden. Tegenwoordig is het meer een open business, vroeger was het veel meer gesloten. Maar ik zie wel bij oud-stagiairs of oud-werknemers dat ze toch vaak na één of twee jaar met hun bedrijfje meestal failliet zijn.”



Bij Nelis zijn veel jongeren in dienst die ook ooit zijn begonnen met een eigen bedrijf, maar dat niet volhielden of iets anders wilden. Volgens Nelis heeft het ook een voordeel om jonge werknemers in dienst te hebben. “Het vult elkaar goed aan. Een ervaren iemand is heel erg mooi, maar een jonge werknemer weet heel goed wat er nu allemaal speelt.”



Vrouwen in opkomst

Ook opvallend is dat er steeds meer vrouwen in Drenthe zich registreren als jonge ondernemer. Waar in 2017 nog maar 20 procent van de jonge ondernemers vrouw was, is dat percentage nu opgelopen tot 32 procent.