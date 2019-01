WMD laat Wildlands niet 'à la minute' vallen

Waterleidingmaatschappij Drenthe is niet van plan om op korte termijn de financiële relaties met dierenpark Wildlands te verbreken. De discussie hangt samen met het voornemen van de WMD om zich op de kerntaak te concentreren, namelijk het leveren van schoon, Drents drinkwater.

Dat laat voorlichter Annemoreen Ooms weten naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad van het Noorden. "Op termijn willen we andere activiteiten beëindigen, maar dat zal niet à la minute zijn."De WMD heeft door activiteiten in Indonesië bijna 13 mljoen verloren. Naar aanleiding van dat debacle wil het waterbedrijf zich concentreren op zijn hoofdtaak. Bijzaken moeten dan worden afgestoten. Accountantskantoor KPMG heeft daarvan onlangs een analyse gemaakt.Een van de activiteiten van de WMD bij Wildlands is een fabriek dat al het water van het dierenpark recyclet. Ook dat valt niet onder de hoofdtaak en wordt daarom meegenomen in deze discussie.Verder regelt de WMD elektriciteit en warmte en kou via restwarmte. Er wordt grond aan Wildlands verpacht en de WMD verhuurt een multimediagebouw aan het dierenpark.Wildlands heeft te maken met tegenvallende bezoekersaantallen en maakte in november bekend dat er een verlies van 8 miljoen wordt verwacht. Ooms: "Deze discussie heeft eigenlijk niks te maken met het verlies dat Wildlands vorig jaar heeft geboekt."Wildlands komt binnenkort met definitieve jaarcijfers.