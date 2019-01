Deel dit artikel:













Vallende sterren komende nacht waarschijnlijk nauwelijks te zien Vallende sterren slecht te zien (foto: Pixabay.com)

Van de sterrenregen komende nacht is waarschijnlijk niet veel te zien. Het weer lijkt roet in het eten te gooien.

RTV Drenthe-weerman John Havinga verwacht dat de vallende sterren achter een wolkendek schuil gaan.



Komende nacht passeert onze aarde de meteorietenzwerm. Op het hoogtepunt tussen 05.00 uur en 07.00 uur zijn er meer dan honderd vallende sterren per uur.



Sterrenbeeld Ossenhoeder

De meteorieten heten de Boötiden. De lichtflitsen zijn lang, blauwachtig en zwak. De Boötiden heten zo, omdat het lijkt of de vallende sterren afkomstig zijn uit het sterrenbeeld Ossenhoeder (Latijnse naam Boötes). In werkelijkheid zijn het minieme deeltjes stof en gruis. Die komen waarschijnlijk van een planetoïde.



Elk jaar begin januari trekt de aarde door die stofwolk, maar lang niet altijd gebeurt dat bij ons 's nachts. Als de deeltjes in de dampkring terechtkomen, verbranden ze en laten daarbij een lichtspoor na. Dat spoor wordt een vallende ster of meteoor genoemd.



De laatste keer dat er zo veel vallende sterren van deze zwerm te zien waren, was in 1976. De eerstvolgende keren zijn in 2085 en 2128.