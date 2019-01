Deel dit artikel:













1915: Drentse gezondheidscommissie verklaart oorlog aan de vlieg Een fragment uit de folder van 1915 (foto: RTV Drenthe)

Het is in het jaar 1915 dat de provinciale gezondheidscommissie de Drentse gemeenten een folder doet toekomen over de bestrijding van vliegen.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Als overbrengers van 'smetstoffen' acht men de huisvliegen zeer gevaarlijk voor de volksgezondheid en moet de bestrijding van het insect met kracht ter hand worden genomen. De verspreiding van de folder onder de bevolking wordt daarom warm aanbevolen.



Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen. "Om het geld hoef je het niet te laten, bij bestelling van vijfhonderd exemplaren bedroeg de prijs van de folders slechts vier gulden, dat is nog geen cent per stuk." Maar Luning betwijfelt of de gemeenten meer hebben gedaan dan de folder in het mededelingenkastje ophangen. "Folders kopen kostte maar weer extra geld dat men bij de zuinige gemeenten liever in de knip hield."



Zaak van leven of dood

Het drukwerkje bevat veel tot de verbeelding sprekende details. Zo maakt de commissie gewag van 'de uitwerpselen en de fluimen van lijders aan tering, tyfus en andere besmettelijke ziekten, die voor vliegen een bijzondere aantrekkingskracht bezitten.' De vliegen doen zich daaraan tegoed en aarzelen niet om vervolgens in de keuken over niet afgedekt voedsel heen te lopen. Die voorstelling van zaken is de commissie nog niet gruwelijk genoeg, zij speelt nog verder op het gemoed door te verklaren 'dat vliegen plaats kunnen nemen op de lippen van uw kind'.



Zo zou de vlieg via het kind de hele familie tering, tyfus, zomerdiarree en ander onheil bezorgen. Dit lijstje vult de commissie nog aan met: bloedvergiftiging, steenpuisten, negenogen en miltvuur. En, dreigt het pamflet: 'Wanneer een vlieg met zijn besmette lijf in de melk verdrinkt, bederft de deze spoedig en de smetstof vermeerdert zich op schrikbarende wijze'. Luning: "Het betreft hier dus duidelijk een zaak van leven of dood, de vlieg moet koste wat kost verbannen worden."



Remedie

De commissie komt daarop met een aantal aanbevelingen. Mest- en vuilnishopen dienden zo ver mogelijk van de huizen verwijderd te zijn. Aanbevolen werd mesthopen te begieten met kalkmelk (één deel gebluste kalk op drie delen water) of met een mengsel van petroleum-residu of paraffineolie. Nog beter werkten ruwe petroleum en saprol. Luning: "Dit was een donkerbruin, olieachtig mengsel dat onder meer fenol en creosol bevatte, stoffen die werden gebruikt als ontsmettingsmiddel. De kwaliteit van de mest zou er niet onder lijden en destijds waren zorgen over het milieu sowieso nog niet aan de orde. Aanbevolen werd ook om riolen, goten, privaten en kwispedoors met carbol te ontsmetten. Binnenshuis kon men gebruik maken van vliegenpapier, plakstroken en glazen vliegenvallen."



Daarnaast kon men zijn toevlucht nemen tot het plaatsen van een paar borden met daarin water en een theelepel formaline of een aftreksel van kwassiehout met suiker. Dit was kennelijk iets wat onze voorouders standaard in huis hadden, een aftreksel van dit Surinaamse gewas werd immers ook ter bestrijding van koorts gebruikt.



Wat precies de aanleiding was voor deze oorlogsverklaring aan de vlieg is Luning niet duidelijk. "Aan het eind van de negentiende eeuw leefden de Drenten tamelijk gezond. Ze bleven niet gespaard voor besmettelijke ziekten maar echte rampen, zoals zich die elders voordeden, bleven uit."



Gelijk

Eind november 2018 bevestigde een wetenschappelijke publicatie wat de provinciale gezondheidscommissie meer dan een eeuw geleden al wist: huisvliegen en bromvliegen kunnen via hun poten ziekmakende bacteriën overdragen. Een groep biologen schreef dat in het tijdschrift Scientific Reports. De 116 vliegen voor dit onderzoek waren verzameld in de natuur, op het platteland en in een stadse omgeving. Onder de bacteriën op de vliegen bevonden zich soorten die bij de mens infecties kunnen veroorzaken van huid, longen, urinewegen, maag en darmen. Tot voor een jaar of vijf was zulk onderzoek niet mogelijk, omdat de meeste bacteriën nog niet kunnen worden opgekweekt in het laboratorium. Maar tegenwoordig kunnen al die soorten via hun DNA worden geïdentificeerd. Al met al krijgt de provinciale gezondheidscommissie 104 jaar na dato wetenschappelijk alsnog gelijk, vliegen zijn ziekteverspreiders en bacteriënbommen.



Meer over vliegen en folders in het geschiedenisprogramma Drenthe Toen, vandaag op Radio Drenthe, tussen 14.00 en 16.00 uur.