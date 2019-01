Deel dit artikel:













Voorstelling Streekgenoten brengt Joods verleden van de Veenkoloniën tot leven Orkest Stoppelman, bestaande uit vader en zeven zonen (foto: C. Sanders)

Er was eens vader die met zijn zeven zonen een dansorkest had. Het klinkt als het begin van een sprookje, maar dit familieorkest bestond echt, voor de oorlog, in de Veenkoloniën.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Dit gegeven vormt de rode draad in een theaterproductie met de naam Streekgenoten. Die trekt begin dit jaar langs de noordelijke theaters. Onderwerp is de muzikale geschiedenis van Joden in de Veenkoloniën. Het verhaal wordt omlijst met streektaalliedjes van Bert Hadders, klezmermuziek van Tim Nobel en klassieke werken door het 80-koppige orkest van de Veenkoloniën.



Talloze trouwerijen

Historicus en verteller Beno Hofman ploos voor deze voorstelling de geschiedenis uit van het muzikale verleden van de Joodse veenkoloniale gemeenschap. Daarbij stuitte hij op het dansorkest van de familie Stoppelman dat in de jaren '20 in de Drentse en Groningse Veenkoloniën op bruiloften en partijen speelde. Hofman: "Het was een een geliefd en bekend orkest. Ze zijn met hun vrolijke walsen en valeta’s bekend in de wijde omgeving van de Pekela’s en treden op bij talloze trouwerijen en feesten."



Vernietigingskampen

Vader Lazarus Stoppelman was koopman, dansleraar en paraplumaker in Oude Pekela. Zijn zonen, Nathan, Daniël, Salomon, Izaak, Hartog, Aäron en Maurits vergezelden hem in in zijn dansorkest. Lazarus Stoppelman overleed in 1931, op 87 jarige leeftijd. De Holocaust lag toen nog in de toekomst verscholen. Begin 1940 telde de Joodse gemeenschap in Oude en Nieuwe Pekela zo'n 150 leden. 132 van hen zijn via kamp Westerbork gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Slechts één van hen heeft die verschrikkingen overleefd. Van Lazarus Stoppelmans' zonen overleefde er geen enkele de Tweede Wereldoorlog.



Tijdens zijn onderzoek komt Beno Hofman nog tot een merkwaardige ontdekking: het beroep van dansleraar is zo goed als een joods monopolie in de Veenkoloniën. Hofman: "Heel veel dansleraren waren van Joodse komaf. Waarschijnlijk doordat de Joden traditioneel uit veel andere beroepen geweerd werden namen ze hun toevlucht tot dit soort van vrije vakken", veronderstelt hij.



Over de familie Stoppelman bestaat in de Pekela’s nog een lofzang:

Zeuvm zeuns haar Loazer Stoppelman,

Zeuvm jonges mit muziek

En aaltied ston dei koppel kloar.

veur ’t hoogeeerd publiek.

Gain feest in Pekel en kontraainen

Of Stoppelman dei mozzen den heer

Dat mogt bie Schot op Troapel wezen,

op ’t Hoantje Pik of Wedderveer,

in de Veenlust alderdeegs of Bonnezaaires,

bie fien en grof, ’t was aal net liek,

want ’t smuiste wel de polonaise,

op dij Stoppelmansjongens heur meziek



De reportage over de voorstelling Streekgenoten en de familie Stoppelman is te horen in het radioprogramma Drenthe Toen, zondag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur.