Nationale Reserve uit Havelte begint aan missie in Jordanië

Militairen van 10 Natres-bataljon uit Havelte gaan vandaag aan de slag in Jordanië. Het is voor het eerst dat militairen van de Nationale Reserve op deze manier worden ingezet.

Nederlandse F16-gevechtsvliegtuigen hebben het afgelopen jaar gestreden tegen IS in Irak en Oost-Syrië. De ongeveer 30 reservisten, noem het oproepkrachten, beveiligen de terugtocht van de Nederlandse spullen en troepen uit Jordanië. De vliegtuigen keerden gisteren al terug naar de vliegbases in Volkel en Leeuwarden.Het andere materieel wordt de komende twee maanden teruggehaald naar Nederland. Het is voor het eerst dat een complete reservisteneenheid in een missiegebied wordt ingezet, normaal gesproken worden de oproepkrachten vooral individueel uitgezonden. De mannen en vrouwen zijn afkomstig uit het Noorden en doen dit werk in de meeste gevallen naast hun gewone baan.Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer denkt dat deze manier van werken voordelen heeft voor Defensie, zei hij op een persbijeenkomst in november: “Hiermee spelen we andere militairen vrij die zo bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor inzet elders. Als dit bevalt dan is het in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar.”