Sportiefste voetbalclub van Drenthe komt uit Westerbork

Voetbalvereniging VKW uit Westerbork is vanavond in de prijzen gevallen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van scheidsrechtersvereniging HZOD werd eersteklasser VKW tot sportiefste ploeg van de regio Hondsrug en Zuidoost-Drenthe gekroond.

Sleen, zondag derdeklasser, werd in het Fair Play-klassement tweede. Drenthina uit Emmen eindigde als derde.Met het jaarlijks uitreiken van de Fair Play-prijs wil HZOD het belang van sportiviteit en respect in het amateurvoetbal benadrukken. Jaarlijks wordt de prijs in de zeven regio’s van het district Noord uitgereikt. Alle gele en rode kaarten en overige strafzaken worden in de beoordeling meegenomen.HZOD-voorzitter Theo Hein: "Uiteraard begrijpen wij dat een club in eerste instantie streeft naar een kampioenstitel, maar dat kan natuurlijk niet zonder sportiviteit. Daar blijven we dan ook op hameren."Theo Hein sprak opnieuw zijn bezorgdheid uit over de acceptatie van beslissingen die door de arbitrage worden genomen tijdens een wedstrijd. "Afgelopen jaar zijn er ook door onze leden wedstrijden gestaakt. Respect naar elkaar is soms ver te zoeken. De KNVB heeft onlangs plannen gepresenteerd over de aanpak van het geweld op de velden. Wij vinden dat de KNVB harder moet optreden tegen deze praktijken. Ook zou de voetbalbond bij onder meer tuchtzaken meer achter de scheidsrechters kunnen gaan staan, zodat zij ook het gevoel hebben dat ze gesteund worden."Scheidsrechter Edwin Assen uit Weiteveen onthulde tijdens de nieuwjaarsreceptie een AED-apparaat. Dat bleek een emotioneel moment. Hij werd op zondag 27 mei tijdens de wedstrijd Sweel-WKE’16 getroffen door een hartstilstand. Assen overleefde het, doordat een AED op het sportpark aanwezig was. "Daarmee werd nogmaals onderstreept hoe belangrijk het apparaat is, maar ook dat er vrijwilligers direct paraat zijn om het apparaat vakkundig te bedienen", aldus Hein.