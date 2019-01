Deel dit artikel:













Rosa da Silva in halve finale Amsterdams Kleinkunstfestival Rosa da Silva staat in de halve finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Actrice en zangeres Rosa da Silva uit Klazienaveen staat in april in de halve finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival.

"Ik besloot me in te schrijven tijdens mijn vakantie deze zomer onder het mom van: ik zie wel waar het schip strandt. En ja dan haal je de halve finale", vertelt Da Silva.



Da Silva speelde deze zomer onder andere in Carré met het Pauperparadijs. Maar meedoen met het Kleinkunstfestival is iets heel anders. "Het is heel kwetsbaar en eng om met je eigen materiaal op het toneel te staan. Bij het Pauperparadijs sta je in iemand anders zijn stuk en dit is helemaal van mijzelf."



Vooroordelen

De voorstelling van Da Silva heet Daar moet je heen. "Ik vertel het verhaal dat ik half Drents en half Portugees ben. Het gaat heel erg over vooroordelen van mensen en vooroordelen over iemands afkomst en wat mensen zouden moeten gaan doen in hun leven."



"De voorstelling gaat over mijzelf, over wat ik wil en wat ik belangrijk vind in mijn leven. Daar zit ook heel erg de tegenstelling in verweven tussen in de stad en in de provincie wonen. En dat doe ik aan de hand van grappen, liedjes en het spelen van personages, want het is cabaret."



De halve finale is op 8 april in Bellevue in Amsterdam. Da Silva moet het dan opnemen tegen vijf andere halve finalisten. "Ja, dat wordt best spannend, want ik heb wat van ze gezien en het niveau is behoorlijk hoog."